Отопсезон-2020 в Саратове начнется 1 октября

Отопительный сезон в Саратове начнется 1 октября.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, подключение потребителей начнется по заявкам.
Сейчас котельные готовы к пуску тепла на 98,6%, центральные тепловые пункты — на 100%. Из 602 соцобъектов лишь два не получили паспорта готовности.
Замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил Сиденко сообщил на совещании по отопсезону, что все работы на тепловых магистралях должны завершиться ко 2 октября.
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