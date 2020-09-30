Отопсезон-2020 в Саратове начнется 1 октября

Отопительный сезон в Саратове начнется 1 октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, подключение потребителей начнется по заявкам.

Сейчас котельные готовы к пуску тепла на 98,6%, центральные тепловые пункты — на 100%. Из 602 соцобъектов лишь два не получили паспорта готовности.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил Сиденко сообщил на совещании по отопсезону, что все работы на тепловых магистралях должны завершиться ко 2 октября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.