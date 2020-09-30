Трофимовский мост
Фото: Александр Уриевский
Трофимовский мост в Саратове откроют 5 октября.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ночь на 30 сентября проводились натурные испытания основных несущих конструкций пролетных строений путепровода в составе транспортной развязки у станции Трофимовский-1. Пока что материалы испытаний находятся в обработке. По итогам анализа движение откроют.
Напомним, губернатор области Валерий Радаев ранее требовал уложиться в срок до 1 октября.
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