В Саратове освятили часовню во имя Святого великомученика Георгия Победоносца

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На территории Управления Росгвардии по Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию часовни во имя Святого великомученика Георгия Победоносца.

Во время торжественной части на плацу был построен личный состав подразделений, таких как подразделения обеспечения Управления, СОБР, Омон и Омон на транспорте. Открывал мероприятие командующий Приволжским округом войск национальной Гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин, выступив с обращением к присутствующим о том, что открытие часовни для военнослужащих в День сил специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации наполнено глубоким символическим смыслом и этот почин должен стать примером для других регионов.

Выступив со словами приветствия, вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма от губернатора Саратовской области за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.

В церемонии приняли участие депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, председатель Саратовского отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов, начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор полиции Геннадий Макаров, Авезниязов и другие.

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Слово также предоставили Ирине Штрахуновой – вдове прапорщика Сергея Штрахунова, погибшего при выполнении служебно-боевой задачи в Республике Чечня. Вдова выразила благодарность за заботу о семьях военнослужащих и за увековечение памяти погибших солдат.

После официальной части была проведена церемония освящения часовни руководителем военного отдела саратовской епархии отцом Владимиром, настоятелем Храма Александра Невского. В конце мероприятия все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальным плитам с именами военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении своего воинского и служебного долга.

- Очень символично, что часовня освящена во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия и именно здесь будут молитвенно вспоминать и тех, чьи имена теперь увековечены на гранитных плитах монумента, и служить молебен за здравие, крестить детей, венчаться молодоженов, — отметила Юлия Литневская, делясь впечатлениями с подписчиками своего Instagram-аккаунта @litnevskaya.jm.

Неслучайно Орден Святого Георгия был высшей военной наградой Российской империи. Многие поколения русских офицеров носили его не снимая. Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди других российских орденов как награда за личную доблесть в бою.

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Из статута ордена 1769 года:

«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается».

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