В Саратовской области с 1 октября отменяются рейсы четырех поездов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, это связано с окончанием дачного сезона.

Перестанут ходить следующие электрички:

- №6471 Примыкание — Аткарск отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:49, прибытием на конечную ст. Аткарск в 8:35;

- №6418 Аткарск — Саратов-1 отправлением со ст. Аткарск по средам, субботам и воскресеньям в 18:46, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 21:12;

- №6311 Примыкание — Сухой Карабулак отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:01, прибытием на конечную ст. Сухой Карабулак в 7:52;

- №6128 Сухой Карабулак — Примыкание отправлением со ст. Сухой Карабулак по средам, субботам и воскресеньям в 17:19, прибытием на конечную ст. Примыкание в 20:15.

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