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До конца 2020 года планируют открыть путепровод у Синодского

Ход работ проконтролировал спикер ГД Вячеслав Володин
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Путепровод на федеральной трассе около села Синодское Воскресенского района планируют достроить до конца года.

Сегодня, 30 сентября, с ходом работ ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин, который и был инициатором строительства. К нему ранее обращались местные жители с этой проблемой.

Деньги на возведение выделили из федерального бюджета.

Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Сейчас объект готов на 80%, его планировали сдать в 2021, но, по словам Володина, Росавтодор и подрядчики успешно справились с работой.

Напомним, из-за закрытия железнодорожного переезда около Синодского возникают многокилометровые автомобильные пробки. Новый путепровод на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград сэкономит время на поездки и снизит нагрузку на дорожное полотно, так как большегрузы не будут скапливаться на этом участке.

Как отметил Володин, главное, что здесь снизится аварийность и будут сохранены жизни людей.

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