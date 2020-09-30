До конца 2020 года планируют открыть путепровод у Синодского

Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Путепровод на федеральной трассе около села Синодское Воскресенского района планируют достроить до конца года.

Сегодня, 30 сентября, с ходом работ ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин, который и был инициатором строительства. К нему ранее обращались местные жители с этой проблемой.

Деньги на возведение выделили из федерального бюджета.

Фото из паблика сторонников спикера ГД Вячеслава Володина

Сейчас объект готов на 80%, его планировали сдать в 2021, но, по словам Володина, Росавтодор и подрядчики успешно справились с работой.

Напомним, из-за закрытия железнодорожного переезда около Синодского возникают многокилометровые автомобильные пробки. Новый путепровод на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград сэкономит время на поездки и снизит нагрузку на дорожное полотно, так как большегрузы не будут скапливаться на этом участке.

Как отметил Володин, главное, что здесь снизится аварийность и будут сохранены жизни людей.

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