Троллейбусы пока не могут ходить по Трофимовскому мосту

Мост могут открыть к 1 октября, а могут и не открыть Фото: Александр Уриевский

Трофимовский мост готов, но когда состоится его открытие для транспорта, точно не известно.

. Фото: Александр Уриевский

Корреспондент «КП-Саратов» побывал на объекте и посмотрел, как там идут дела.

Строители говорят, что мост могут открыть 1 октября после обеда. Однако приехавший на объект и. о. председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Сергей Кузнецов более осторожен в оценках.

. Фото: Александр Уриевский

- Когда будут открывать — не скажу. Сейчас для проезда все готово, но только вчера прошли испытания с участием железной дороги, пока ждем результатов, машины обсчитывают полученные данные. В целом мостовое хозяйство готово. Остались мелкие детали, тротуары частично заканчивают. Контактную сеть для троллейбусов будут налаживать чуть позже, — сказал корреспонденту «КП-Саратов» чиновник.

Таким образом, несмотря на общую готовность объекта, дата его открытия для транспорта пока неизвестна.

. Фото: Александр Уриевский

Напомним, утром 30 сентября в мэрии также затруднились назвать дату открытия, подчеркнув, что как только она будет назначена, туда пригласят журналистов.

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