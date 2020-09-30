Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Директор организации в Саратове ответит за растрату 150 тыс. рублей

Мужчина почти год воровал деньги
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий

В отношении 52-летнего саратовца, директора ООО «ПолиСнаб» возбуждено уголовное дело о растрате 150 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, речь идет о деньгах, которые с июня 2019 по апрель 2020 года платили местные жители в организацию.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Саратовский районный суд для рассмотрения по существу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал