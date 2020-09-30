Директор организации в Саратове ответит за растрату 150 тыс. рублей

В отношении 52-летнего саратовца, директора ООО «ПолиСнаб» возбуждено уголовное дело о растрате 150 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, речь идет о деньгах, которые с июня 2019 по апрель 2020 года платили местные жители в организацию.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Саратовский районный суд для рассмотрения по существу.
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