Заместитель гендиректора ДОМ.РФ: в Саратове необходим деловой район

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов поделился планами по благоустройству территории бывшего аэропорта Саратова.

Об этом он рассказал в администрации города, после презентации проектов международного конкурса по благоустройству.

По мнению Антона Финогенова, создание большого количества рабочих мест невозможно только в рамках коммерческого использования первых этажей жилых домов. В Саратове необходим крупный деловой район.

При этом он подчеркнул, что все конкурсные работы должны быть интегрированы с историческим центром Саратова. Необходимо учитывать также и экономические особенности территории, мнения местных экспертов.

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