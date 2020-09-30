В Саратовской области открывается охота на лосей и косуль

С 1 октября в Саратовской области открывается охота на лося, косулю, сибирского оленя благородного, пятнистого и бобра.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, в сезоне можно добыть 289 лосей, 16 — которым не исполнился год, 109 благородных и 104 пятнистых оленей, 1 250 особей сибирской косули.

Отметим, что охота на взрослых особей копытных животных продлится до 31 декабря и до 15 января — на лосей возрастом до года, на бобра — до 28 февраля.

Разрешения на добычу животных распределили жеребьевкой, выигравшие граждане могут забрать их в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

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