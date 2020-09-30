Иностранцы ответят за продажу героина в Саратове и Энгельсе

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сбытчиков синтетических наркотиков в возрасте 22 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в январе 2020 года неизвестный подговорил двух иностранцев работать на него «закладчиками». Они забирали оптовые партии запрещенных веществ и раскладывали их по укромным местам Саратова и Энгельса. Злоумышленники общались через мессенджеры.

В марте, несмотря на конспирацию, наркодилеров раскрыли, из незаконного оборота изъяли свыше 150 граммов героина.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Заводской районный суд.

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