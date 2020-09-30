По инвестпрограмме ООО «КВС» будет реконструирован водопровод по 1-й Пионерской

По итогам конкурса на реконструкцию водопроводных коммуникаций по улице 1-я Пионерская победу одержало ООО «ССВС». В настоящее время готовится подписание договора с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Водопровод d500 будет реконструирован в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС».

Производство работ планируется на наиболее аварийном участке от 8-го Артельного проезда до улицы 4-ая Нагорная протяженностью 960 метров. Основной характер повреждений на данном трубопроводе — коррозионные свищи. Согласно статистике диспетчерской службы КВС, только в 2020 году произошло 84 повреждения, спровоцировавших излив воды на проезжую часть и зеленую зону.

Водовод по улице 1-я Пионерская осуществляет водоснабжение жилой застройки и социальных учреждений Заводского административного района муниципального образования «Город Саратов». В результате повреждений трубопровода и утечек воды зачастую происходит подтопление основной проезжей автомагистрали по Ново-Астраханскому шоссе.

Реконструкция коммуникаций позволит в значительной мере сократить потери воды, уменьшить число порывов на сетях и отключений потребителей от ХВС, а также повысить надежность и качество водоснабжения для 50 000 жителей Саратова.

Напомним, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.