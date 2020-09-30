Министру транспорта Саратовской области Алексею Зайцеву предъявлено обвинение

Суд отстранил Алексея Зайцева от должности министра на время следствия Фото: Дарья Вострикова

В Саратове бывшему сотруднику ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Алексею Зайцеву предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Он своей процессуальной позиции по этому поводу не высказал.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела в отношении него продолжается, сейчас он отстранен от нынешней должности — министра транспорта и дорожного хозяйства.

Следствие считает, что с марта 2011 по май 2020 года Зайцев получал частями взятки за покровительство дорожной организации. В общей сложности ему выплатили более 3 млн рублей.

Дело было возбуждено после проверки УФСБ и прокуратуры.

Ранее Алексея Зайцева суд отстранил от должности министра на период предварительного расследования. Ему также запрещено совершать ряд действий: общение со свидетелями, использование связи и интернета.

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