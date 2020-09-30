Минтранс проверяет масочный режим в автобусах. Фото Виктории Поповой

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области вместе с полицией и ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» продолжают рейды по проверкам соблюдения масочного режима в автобусах.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтрансе, 29 сентября на Славянской площади проверили автобусы, курсирующие между Саратовом и Энгельсом.

- К сожалению, пассажиры пренебрегают масочным режимом. Бороться с этим тяжело. Мы проводим разъяснительную работу, что коронавирусная инфекция представляет собой большую опасность. Сейчас мы ограничиваемся предупреждениями гражданам. При нарушении на водителей составляются протоколы по результатам проверки, также проводится работа с перевозчиком, — отметил и. о. министра Иван Козаченко.

По словам начальника управления транспорта Петра Пестичева, протоколы передаются в суд, а сумма штрафа может достигать 30 тыс. рублей.

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