Первый соцобъект Саратова начал получать отопление

В Саратове включили отопление в противотуберкулезном санатории для детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», этот соцобъект традиционно первым получает тепло, так как он является жизненно необходим для лечения детей.
Напомним, началось вхождение в отопсезон учреждений соцсферы Балакова. Энергетики предлагают руководителям саратовских учреждений также подавать заявки на досрочную подачу тепла.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.