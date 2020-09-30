Первый соцобъект Саратова начал получать отопление

В Саратове включили отопление в противотуберкулезном санатории для детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», этот соцобъект традиционно первым получает тепло, так как он является жизненно необходим для лечения детей.

Напомним, началось вхождение в отопсезон учреждений соцсферы Балакова. Энергетики предлагают руководителям саратовских учреждений также подавать заявки на досрочную подачу тепла.

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