Вячеслав Володин призвал развивать в Саратове трамваи и троллейбусы

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о начале реализации первого этапа проекта строительства скоростного трамвая в Саратове.

Как сообщает группа сторонников Володина, уже выделены 330 млн рублей.

- В этом году на эти деньги можно будет приобрести сетевое оборудование, подстанции, ну а будущий год, надеюсь, для нас также сложится успешно, – отметил Володин.

В 2021 году предстоит следующий этап – замена подвижного состава трамвайного парка.

Вячеслав Володин напомнил про то, как складывается аналогичная ситуация с обновлением троллейбусов.

Сейчас Саратов получает технику из Москвы. Это порядка 100 машин, которые можно считать почти новыми. Кроме того, еще 30 троллейбусов будут закуплены в лизинг по льготным ценам.

- И таким образом, у нас из 150 единиц троллейбусов, которые работают в городе, 130 будут соответствовать всем требованиям и стандартам, причем они будут либо новые, либо с небольшим пробегом. Это решит проблему в целом троллейбусного парка, – считает Вячеслав Володин.

В то же время председатель Государственной думы напомнил о необходимости реконструкции депо, создания ремонтной базы.

- Это все необходимо для того, чтобы городской электротранспорт был эффективным. Это также важно, учитывая, что Саратов большой город, развивающийся. И правильно было бы, чтобы перевозки населения осуществляли троллейбусы, трамваи, а в будущем электробусы, – заявил Володин.

В частности, он предложил предложить возобновить движение между Саратовом и Энгельсом на электробусах.

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