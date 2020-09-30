К 1 октября Саратов не готов к отопсезону

Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

К 1 октября Саратов может не войти в отопсезон.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве строительства и ЖКХ, вчера, 29 сентября, прошел рейд по местам ремонта на тепломагистралях.

- Специалисты продолжают работу на важных магистральных улицах города. Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления, исходя из температурного режима, но тем не менее технически объекты должны быть готовы уже сейчас. Необходимо в кратчайшие сроки завершить все ремонтные работы на трубопроводах и благоустроить территории после вскрышных работ.

Исключительное внимание в связи с непростой эпидемиологической ситуацией необходимо уделять социальным объектам: поликлиникам, детским садам, школам! Проверки будем проводить в постоянном режиме. Такой подход недопустим, - заявил министр Павел Мигачев.

Напомним, губернатор области Валерий Радаев поручил ресурсоснабжающим организациям быть готовыми к пуску тепла 1 октября. При этом само отопление дадут позже — решение о дате принимают органы местного самоуправления, исходя из температуры воздуха.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.