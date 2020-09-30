Михаил Болтухин Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области первый снег может выпасть уже в середине октября.

Как сообщил «КП-Саратов» глава регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, в области часто первый снег выпадает в середине октября и сразу тает. Он отметил, что это уже «первый звоночек» наступления зимы.

- У наших предков есть православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Для них это был значимый день, потому что замену телеги на сани готовили уже к этому дню. Вероятность выпадения снега в нашем регионе резко возрастала со второй половины октября. Конечно, у нас сейчас другие методы прогнозирования, но нужно быть готовым, ведь белые мухи уже на подлете, — рассказал Михаил Болтухин.