В поселке под Саратовом юноша от огорчения сжег дом и спящего в нем человека

Юноша сжег дом с человеком Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему поджигателю дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, поджог привел к гибели человека.

Трагедия произошла ночью 10 марта. Четверо приятелей распивали алкоголь в заброшенном доме в поселке Степное. Под утро трое из них ушли, но вскоре один вернулся, так как думал, что застолье продолжается без него.

Так как в доме он никого не обнаружил, то от огорчения поджег строение. Для этого он разлил по комнатам бензин, который нашел на кухне. Однако молодой человек не знал, что в ванной в тот момент спал его 28-летний собутыльник. Он погиб на пожаре, его тело было найдено после тушения.

Свою вину молодой человек признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на 3,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

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