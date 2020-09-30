Саратов и Энгельс – единственные города области с низкой долговой устойчивостью

Саратов вошел в число городов с низкой долговой устойчивостью Фото: Екатерина Семенова

Саратов признан муниципалитетом с низким уровнем долговой устойчивости.

К такому выводу пришли в министерстве финансов Саратовской области, составляя перечень должников и классифицируя их по уровням устойчивости.

Большая часть районов – 31 – имеет высокую долговую устойчивость. Еще девять районов – среднюю, а два – Саратов и Энгельс – низкую.

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