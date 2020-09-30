У берегов Энгельса второй год поднимают затонувшие объекты

Из Волги у берегов Энгельса достают затонувшие объекты
Фото: Александр Уриевский
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 30 сентября, продолжаются работы по подъему затонувшего дебаркадера.
Как сообщил «КП-Саратов» местный житель, работы около городской набережной в этом направлении ведутся с различной периодичностью уже два года.
Ранее из воды достали плавучий кран.
Около набережной Энгельса на сушу поднимают дебаркадер. Фото из соцсети
Стоит отметить, что объекты затонули в Волге около станции спасателей Энгельсского пляжа.
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