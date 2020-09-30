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У берегов Энгельса второй год поднимают затонувшие объекты

Ранее достали плавучий кран, сейчас пытаются вытащить дебаркадер
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Из Волги у берегов Энгельса достают затонувшие объекты

Из Волги у берегов Энгельса достают затонувшие объекты

Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 30 сентября, продолжаются работы по подъему затонувшего дебаркадера.

Как сообщил «КП-Саратов» местный житель, работы около городской набережной в этом направлении ведутся с различной периодичностью уже два года.

Ранее из воды достали плавучий кран.

Около набережной Энгельса на сушу поднимают дебаркадер. Фото из соцсети

Около набережной Энгельса на сушу поднимают дебаркадер. Фото из соцсети

Стоит отметить, что объекты затонули в Волге около станции спасателей Энгельсского пляжа.

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