Саратовца назначили зампредом правительства Марий Эл

Александр Гречихо. Фото с его страницы в соцсети

В Республике Марий Эл первым зампредом правительства региона назначили саратовца Александра Гречихо.

Указ о назначении подписал глава республики Александр Евстифеев.

К своим обязанностям Гречихо должен приступить завтра, 1 октября.

До этого он был министром сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл, а еще ранее — главой администрации Федоровского района Саратовской области.

Напомним, в правительстве Марий Эл трудится еще один саратовец — Михаил Данилов. Он является министром внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции республики. Ранее Данилов работал в администрации Саратова.

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