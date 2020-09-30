Саратовца назначили зампредом правительства Марий Эл

Александр Гречихо. Фото с его страницы в соцсети
В Республике Марий Эл первым зампредом правительства региона назначили саратовца Александра Гречихо.
Указ о назначении подписал глава республики Александр Евстифеев.
К своим обязанностям Гречихо должен приступить завтра, 1 октября.
До этого он был министром сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл, а еще ранее — главой администрации Федоровского района Саратовской области.
Напомним, в правительстве Марий Эл трудится еще один саратовец — Михаил Данилов. Он является министром внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции республики. Ранее Данилов работал в администрации Саратова.
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