Погода сохранится теплой Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области до конца недели погода не изменится, будет наблюдаться антициклональный характер погоды.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник регионального Гидрометцентра Михаил Болтухин, характер погоды существенно меняться не будет.

На территории региона будет преобладать переменная облачность без осадков с юго-восточным ветром 4–9 м/с. Порывы ветра днем могут достигать до 14 м/с.

- Температура воздуха по районам области в полуденные часы +18...+23 градусов, а ночью +5...+10. В пониженных местах рельефа — до +2...0 градусов, но на поверхности почвы до -1...-3 градусов. Такие заморозки уже не являются опасным явлениям в этот период времени, — рассказал Болтухин.