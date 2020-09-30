К концу сентября на дистанционном обучении в Саратовской области находятся 77 классов

В Саратовской области сегодня, 30 сентября, из-за коронавируса закрытыми остаются шесть школ.

- На дистанционном обучении находятся 438 детей и 83 педагога из школы села Интернациональное Краснокутского района, села Покровка в Вольске, села Логиновка Краснокутского района, школа имени Гавва в селе Федоровка, в селе Студенка Турковского района и в селе Колено Екатериновского. В школе поселка Озинки частично открылись классы, — сообщили «КП-Саратов» региональном министерстве образования.

Также на дому учатся 1 939 детей из 77 классов 43 школ области. Там у 41 ребенка и 18 педагогов нашли коронавирус. Все заболевания выявлены в семьях.

На самоизоляции остаются почти 400 студентов — 350 из Краснокутского политехнического лицея, 22 — их Саратовского техникума электроники и машиностроения.

Закрылись и 12 групп в десяти детсадах: четыре в Саратове, три в Балашове, по одному в Балаковском, Федоровском и Энгельсском районах.

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