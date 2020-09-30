Проекты Президентской академии были представлены губернатору Камчатского края

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В июле состоялись Восьмые Финальные мероприятия Всероссийского Акселератора социальных инициатив RAISE сезона 2019/2020, организованного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В ТОП-3 финала Акселератора вошла команда Поволжского института управления РАНХиГС. Команда ПИУ РАНХиГС под руководством ментора проектов, начальника управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анны Поповой и куратора команды, заведующего кафедрой управления персоналом Поволжского института управления РАНХиГС Натальи Моисеенко, представила на Акселераторе реализованные проекты: «Цифровой патруль «Хакеру.net ver. 2.0» - проект по обучению детей базовым правилам цифровой гигиены и цифрового этикета и «Мелодия усадьбы» - проект по историческому благоустройству придомовых территорий объектов культурного наследия.

Студент Президентской академии Денис Родичев, в рамках образовательной стажировки по итогам Всероссийского Акселератора социальных инициатив RAISE, наряду с победителями отправился в Камчатский край и представил проекты «Цифровой патруль «Хакеру.net ver. 2.0» и «Мелодия усадьбы» губернатору края Владимиру Солодову. На стажировке представитель команды Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС ознакомится с опытом социального предпринимательства на Дальнем Востоке и узнает о возможностях масштабирования проектов по всей стране.

- Проект «Цифровой патруль «Хакеру.net ver. 2.0» в очередной раз подтверждает свою актуальность в условиях цифровой трансформации. Темпы развития технологий ежегодно наращиваются, а это новые ветки развития для нас. Мы постоянно ищем новые форматы и надеемся на долгосрочное сотрудничество не только с Правительством Саратовской области, но и с другими регионами России, - подчеркнула начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Губернатор Камчатского края отметил, что проекты очень разные и яркие.

- Если во время нахождения на Камчатке вы придумаете, как их применить здесь, я буду очень рад. Мне важно, чтобы такие проекты у нас реализовывались. Поэтому если у вас будут идеи по масштабированию их здесь, то я готов оказать поддержку, - отметил Владимир Солодов.

Образовательная стажировка победителей Акселератора социальных инициатив RAISE продлится до 3 октября.