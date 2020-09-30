В Аткарском районе 58 человек тушат горящий лес

В Аткарском районе произошел лесной пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области пожарные сегодня, 30 сентября, тушат горящий лес.

- Возгорание произошло еще 28 сентября. Пожар низовой, лес лиственный. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 5 км, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.

В главке отметили, что по состоянию на девять утра лес тушат 14 единиц техники и 58 человек, в том числе от МЧС — две машины и семеро пожарных.

Напомним, в Саратовской области наблюдается четвертый класс горимости.

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