В Саратове пять улиц остались без воды

Сегодня, 30 сентября, пять улиц в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключения продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.

Речь идет о Рабочей улице т дома №168 до 247, 2-м, 3-м Свинцовых проездах, 3-м, 4-м Рабочих проездах.

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