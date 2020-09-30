Прокуратура: в школах Саратовской области не хватает антисептиков

Школьников должны пропускать через утренний фильтр Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области прокуратура проверила соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на закупку обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, антисептиков, средств индивидуальной защиты из областного и местного бюджетов было выделено 340,7 млн рублей.

Проверки прокуратуры показали, что школы недостаточно укомплектованы оборудованием для очистки и обеззараживания воздуха, не хватает антисептиков, бесконтактными термометрами.

- Имелись случаи не проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха при наличии соответствующего оборудования, – отметили в ведомстве.

В общей сложности было выявлено 107 нарушений. Внесено 48 представлений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.