Прокуратура: в школах Саратовской области не хватает антисептиков

Школьников должны пропускать через утренний фильтр
Фото: Дарья Вострикова
В Саратовской области прокуратура проверила соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на закупку обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, антисептиков, средств индивидуальной защиты из областного и местного бюджетов было выделено 340,7 млн рублей.
Проверки прокуратуры показали, что школы недостаточно укомплектованы оборудованием для очистки и обеззараживания воздуха, не хватает антисептиков, бесконтактными термометрами.
- Имелись случаи не проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха при наличии соответствующего оборудования, – отметили в ведомстве.
В общей сложности было выявлено 107 нарушений. Внесено 48 представлений.
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