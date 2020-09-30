Кредитные каникулы в Саратове завершаются: сегодня последний день для подачи документов

Меру поддержки ввели в связи с распространением коронавируса. Право на нее имеют граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес.

Напомним, отсрочка на 6 месяцев, но не более, дается тем, чей доход снизился на 30% и более по сравнению с заработками в 2019 году. Второе условие – кредит заемщика не должен превышать лимитов, установленных Правительством РФ.

- Банк России рекомендовал кредиторам поддерживать коммуникацию с заемщиками и напоминать, что от них ждут необходимые документы. Кроме того, если заемщик не сможет в установленный срок подтвердить снижение дохода на 30%, регулятор предложил банкам рассмотреть возможность переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации, начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону, – отметила управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Екатерина Бирюкова.

Отметим, в регионе за правом воспользоваться кредитными каникулами обратились свыше 5 тысяч граждан – заявку одобрили у 56%. Также более тысячи предпринимателей попросили аналогичную поддержку, отсрочку дали в 67% случаев.