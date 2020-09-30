Рецидивист украл самокат из подъезда в Саратове и сдал его в ломбард

В Заводском районе Саратова полиция задержала подозреваемого в краже самоката.

- Днем 31 мая в отдел обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что с 20:00 до 20:30 30 мая кто-то украл из общего коридора дома по улице Кленовая самокат за 4 550 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и задержали 41-летнего безработного. Мужчина, имеющий за плечами множество сроков за кражи, мошенничество и наркопреступления, признался в содеянном. Оказалось, что самокат он сдал в ломбард.

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