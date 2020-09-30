В Саратове отключили воду у 93 тысяч человек

В Саратове сегодня, 30 сентября, без воды остались 93 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, водоснабжение отключено в 473 домах разной этажности и 1 962 — частного сектора. В них проживают более 15,5 тыс. детей.

В список отключенных попали 37 социально значимых объектов.

Без горячей воды остались 184 жилых дома, где живут более 39 тыс. человек, из них свыше 6,5 тыс. дети.

Напомним, отключение продлится ориентировочно до полуночи в Кировском и Ленинском районах. Полный список адресов без воды можно посмотреть здесь.

Также организован подвоз. Точки, где будут стоять цистерны, можно посмотреть здесь.

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