В Саратове не собираются открывать Трофимовский мост 1 октября

Трофимовский мост еще не готов к открытию Фото: Екатерина Семенова

Трофимовский мост в Саратове пока не собираются открывать.

Как сказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, о дате открытия будет сообщено дополнительно и на открытие обещали пригласить.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручал открыть движение по мосту 1 октября.

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