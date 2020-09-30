В Саратове не собираются открывать Трофимовский мост 1 октября

Трофимовский мост еще не готов к открытию
Фото: Екатерина Семенова
Трофимовский мост в Саратове пока не собираются открывать.
Как сказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, о дате открытия будет сообщено дополнительно и на открытие обещали пригласить.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручал открыть движение по мосту 1 октября.
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