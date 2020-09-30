В Балашове десять пожарных тушили дом

Сегодня, 30 сентября, в 3:06 десять пожарных и три единицы техники выехали тушить горящий дом в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, предположительно пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного лица.
Возгорание на площади 72 кв.м. ликвидировали.
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