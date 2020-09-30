В Саратове убийца двух человек попросил отменить приговор

В Саратове областной суд вынес решение по апелляции, поданной 44-летним заключенным.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее, 29 июня 2020 года, его признали виновным в убийстве двух человек и краже.

Кровавая драма разыгралась на острове в протоке Баклан на Волге. В ночь на 27 апреля 2019 года он распивал алкоголь с тремя знакомыми. В какой-то момент он решил отомстить за прошлые обиды и ударил одного из собутыльников металлической трубой по голове. Когда тот упал, его добил сообщник злоумышленника той же трубой — он нанес пять ударов по голове и семь по телу.

Потом мужчина напал на второго потерпевшего и десять раз ударил его кулаком по голове, а сообщник четырежды — металлической трубой.

Кроме того, мужчина обворовал погибших: он похитил у одного из них кольцо-печатку за 42 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданина к 20 годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Он и его защитники обжаловали приговор, попросив отменить судебное решение, якобы причастность подсудимого не была доказана.

Срок оставили без изменений.

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