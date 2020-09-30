Мотоциклист попал на скамью подсудимых за пьяный наезд на девушку в Саратове

В Саратове будут судить 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

- Следствие считает, что около 19:30 30 мая 2020 года нетрезвый мужчина за рулем Racer на высокой скорости сбил на правой обочине дороги по улице Хомяковой 24-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Злоумышленник признает свою вину.

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