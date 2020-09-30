Выявлено 105 новых случаев коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области утром 30 сентября стало известно о 105 новых зараженных коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, зарегистрировано также 128 случаев излечения.

Всего с начала эпидемии официально подтверждены 15 486 случаев заболевания и 10 383 — выздоровления.

За последние сутки больше всего зараженных зарегистрировано в Саратове — 45. В Балаковском — 13, в Энгельсском районе — десять.

Среди новых заболевших шестеро несовершеннолетних и 38 человек старше 60 лет.

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