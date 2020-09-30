Отец двоих детей в Энгельсе отправился отрабатывать долг по алиментам

В Энгельсе осудили 41-летнего местного жителя за неоднократную неуплату алиментов.

- Мужчина должен выплачивать деньги на содержание шестилетней дочери и 14-летнего сына. Однако с июля 2019 года он уклонялся от этого и накопил 76 тыс. рублей долга, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил гражданина к шести месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

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