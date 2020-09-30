В Саратовской области сиротам отказались выдать квартиры

В Краснокутском районе Саратовской области двое сирот обратились в прокуратуру.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданам по законодательству положены квартиры из специализированного жилого фонда. Однако обеспечены жильем не были.

Прокуратура вышла в суд с исковым заявлением о защите прав граждан. Суд обязал министерство строительства и ЖКХ предоставить сиротам квартиры.

Права граждан были восстановлены.

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