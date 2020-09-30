Пьяный житель Пугачева боднул полицейского и попал под суд

В Пугачеве Саратовской области 27-летний мужчина попал под суд за нападение на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину гражданин признал и раскаялся.

Следствие считает, что в ночь на 11 сентября он с приятелем и подругой находились на улице Бубенца. Троица была в подпитии и бурно выплескивала эмоции, что не могло не привлечь внимание прохожих, которыми оказались сотрудники полиции на патрулировании.

Правоохранители остановили шумную компанию, предложив им пройти в отделение. В этот момент 27-летний ранее судимый мужчина обругал полицейского, а потом ударил его руками и головой в грудь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.