В селе под Марксом племянник чуть не зарезал дядю

В Марксе Саратовской области вынесен приговор 46-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Он вместе с 49-летним дядей распивали алкоголь в селе Фурмановка. Старший родственник обвинил его в тунеядстве. Это привело к ссоре, а потом и драке. Мужчины вышли во двор, чтобы выяснить отношения, и племянник прихватил с собой нож.

Во дворе он ударил дядю в грудь. Мужчину спасла племянница, которая не только остановила брата, но и вызвала медиков. Раненого удалось спасти.

Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию общего режима на четыре года.

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