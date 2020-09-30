В Саратовской области в среду дождя не будет

В среду, 30 сентября, в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра не прогнозируют осадков.

Ветер будет дуть с востока с порывами до 14 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет до +18... +23 градусов.

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