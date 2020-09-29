Пожарные выезжали тушить дачу в Саратове и дом под Марксом

Вчера, 28 сентября, пожарные выезжали тушить дачу в Саратове и двухквартирный дом под Марксом.

- Сигнал о пожаре в Заводском районе поступил в 19:16. На место выдвинулись две единицы техники и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Пожар ликвидировали. Его площадь составила 14 кв. м.

В 22:08 семь огнеборцев и три машины выдвинулись тушить дом в селе Георгиевка.

Площадь возгорания составила 160 кв. м. Предполагается, что пожар начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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