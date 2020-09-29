В Саратове сгорел Nissan Terrano

В Ленинском районе Саратова сгорел автомобиль. Фото из соцсети

В Ленинском районе Саратова сегодня ночью, 29 сентября, сгорела иномарка.

- Сигнал о загорании Nissan Terrano поступил в 04:04. На место выдвинулись четыре человека и одна единица техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 3 кв. м.

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