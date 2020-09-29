В Саратовской области создадут тепловую карту проблем

Адель Славутин

В Саратовской области с октября заработает центр управления регионом. Об этом 29 сентября на пресс-конференции в онлайн-формате сообщил министр цифрового развития и связи региона Адель Славутин.

- По поручению президента Путина было установлено, что необходимо в регионах создать ЦУР. Он позволит отслеживать болевые точки на основании обращении граждан, это будет обрабатываться и решаться. Создадим тепловую карта региона, то есть топ-10 главных болевых точек будут выделяться цветом. У нас есть соцсети, другие спецпрограммы, от которых мы будем получать информацию. Мы уже обработали более 900 сообщений. ЦУР поможет решать проблемы людей быстро и не допускать повторения проблем, — сказал Славутин.

Напомним, в течение последних лет на создание и оснащение центра были направлены десятки миллионов рублей.