Новыми жертвами коронавируса в Саратове стали две женщины

В Минздраве Саратовской области сегодня, 29 сентября, рассказали подробности о новых умерших от коронавируса.

- С тяжелым двусторонним поражением легких госпитализировали 81-летнюю женщину. Ее лечили в реанимации, где она провела девять суток, из них пять — на ИВЛ. Несмотря на это она скончалась. Также у пациентки были сердечно-сосудистые заболевания, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

Второй жертвой инфекции стала 68-летняя женщина с двусторонним поражением легких. Она также страдала ревматоидным артритом с системными проявлениями, гипертонией.

В больнице она провела 14 суток, из которых 12 — на аппарате ИВЛ.

Число скончавшихся в области от коронавируса достигло 100 человек.

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