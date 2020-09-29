В Саратовской области из-за коронавируса закрыли 55 классов и десять детсадов

В Саратовской области сегодня, 29 сентября, из-за коронавируса остаются закрытыми шесть школ.

- В них на дистанционном обучении находятся 1 194 ребенка и 122 педагога. В школе №3 Балашова частично открылись классы, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Также на дому учатся 1 412 детей из 55 классов в 37 школах области. За парты вернулись ребята из школы №2 Ершова, №1 Екатериновского района, из школ поселков Модин Озинского района, имени Карла Маркса Энгельсского района, СОШ «Образовательный центр» и №31 в Энгельсе, №5 в Саратове.

При этом 350 студентов из Краснокутского политехнического лицея и 22 из Саратовского техникума электроники и машиностроения остаются на самоизоляции.

Частично закрыты десять детсадов области — три в Балашовском районе, четыре в Саратове, по одному — в Балаковском, Петровском и Федоровском районах.

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