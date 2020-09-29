В Саратове задержали автомобилиста с бутылкой гашишного масла

Фото городского УМВД
В Заводском районе Саратова полиция поймала наркомана.
- В автомобиле 46-летнего мужчины нашли и изъяли пластиковую бутылку с маслянистой растительной массой. Экспертиза показала, что это было 2,37 грамма гашишного масла, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Фото городского УМВД
Полицейские возбудили уголовное дело и выписали подозреваемому подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.