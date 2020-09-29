В Саратове задержали автомобилиста с бутылкой гашишного масла

Фото городского УМВД

В Заводском районе Саратова полиция поймала наркомана.

- В автомобиле 46-летнего мужчины нашли и изъяли пластиковую бутылку с маслянистой растительной массой. Экспертиза показала, что это было 2,37 грамма гашишного масла, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Фото городского УМВД

Полицейские возбудили уголовное дело и выписали подозреваемому подписку о невыезде.

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