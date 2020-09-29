В Саратовской области началась вакцинация против птичьего гриппа

В Саратовской области началась вакцинация против высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении ветеринарии, планируется привить около 115 тыс. пернатых в личных подсобных хозяйствах в пятикилометровой зоне вблизи птицефабрик. В нее включены 44 населенных пункта в 13 районах.

Вакцинацию решили проводить, чтобы избежать вспышек гриппа. Угроза возникла в связи с выявлением очага в Энгельсском районе.

Также гражданам рассказывают об инфекции, разъяснительно-информационные мероприятия проводятся с руководителями птицеводческих предприятий.

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