Саратовские чиновники до сих пор не создали цифровую модель города

Тему создания градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе обсудили 29 сентября в региональном парламенте.

Активисты отметили, что новый орган не должен быть «домашним», но иметь влияние на процессы сохранения наследия, строительство новых зданий, освоения территорий, которые проходят, как правило, через общественные слушания.

- Все общественные слушанья — профанация, но так как орган при облдуме, мы должны это изменить. Вопрос — как это все преподносить власти, — отметили участники заседания.

Также был поднят вопрос работы исполнительной власти, которая не всегда оперативно реагирует на проблемы. В качестве примера привели ситуацию с домом на Московской, 21. Его уже несколько лет не могут расселить, осталось договориться с владельцами двух квартир. Между тем объект готов взять инвестор и отреставрировать его.

- Был прецедент, когда выдавался план строительства, но там не значился объект культурного наследия. Хотелось бы избежать таких ошибок. Общей цифровой модели Саратова нет, все на бумажных носителях. Но модель нужна, чтобы каждый житель мог зайти и посмотреть. Такое есть в Москве, — сказала доцент, член правления регионального отделения «Союза архитекторов России» Виктория Васильева.