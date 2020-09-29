Три припаркованных машины в Саратове мешают работе энергетиков

Машины стоят на Лебедева-Кумача. Фото филиала «Т Плюс»

Припаркованные в Ленинском районе Саратова автомобили мешают работе специалистов «Т Плюс».

- Nissan с номером в027ву 164, ВАЗ с номером а359су 164 и Mitsubishi x646pc 64 стоят возле Лебедева-Кумача, 71в, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Жителей дома просят связаться с собственниками машин, если они знакомы. Остальных, кто обладает сведениями о владельце транспортного средства, просят сообщить на горячую линию (8452) 32-00-22.

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