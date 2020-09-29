В Саратовскую область переехали более 26 тысяч соотечественников

В Саратовскую область с начала 2020 года приехал 1 261 соотечественник.

- Всего за десять лет в регион прибыли более 26 тыс. человек в рамках программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социальной защиты и труда области.

Чаще всего приезжают люди из Казахстана — 52%, Узбекистана — 26%, Украины — 7%, Таджикистана — 6%, Армении — 4% и Киргизии — 2%. Около 3% прибывших — жители Молдовы, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении и других государств.

Средний возраст соотечественников — 32 года. Более 80% из них имеют высшее, среднее специальное или техническое образование.

В Минтруда отметили, что прибывшие граждане имеют активную жизненную позицию и стремление к достижению своих целей, уважают российскую культуру и культурные традиции, хорошо владеют русским языком. За время действия программы у них родилось более 800 детей.

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